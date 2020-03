Reiteran confianza del Partido en la juventud cubana

Santiago de Cuba. – La integrante del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Mercedes López Acea, reiteró en Santiago de Cuba la confianza de la organización política en la juventud, símbolo de continuidad de la obra de la Revolución.

Al intervenir en la sesión final de la Asamblea provincial XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), la dirigente partidista transmitió un saludo de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central a los delegados e invitados a la cita juvenil.

En la asamblea se presentó a Geidy García Vaillant como nueva primera secretaria de la UJC en Santiago de Cuba, a la vez que se reconoció el trabajo de Annia Poblador, quién ocupará responsabilidades en el Partido.

El discurso de cierre estuvo a cargo de Lázaro Expósito Canto, secretario provincial de la máxima organización política.

