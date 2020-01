Reitera Presidente de Cuba solidaridad con Australia

La Habana, Cuba. – El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, trasmitió a través de twitter el pesar del pueblo cubano, ante los daños causados por los incendios que devastaron extensas áreas forestales en Australia.

El mandatario escribió en twitter: Cuba se duele y solidariza con habitantes de Australia, que sufren consecuencias de Cambio Climático: 6 millones de hectáreas de bosques incendiadas y la muerte de casi 30 personas y 500 millones de animales.

En otro mensaje, señaló que mientras todas las especies vivas huyen espantadas del infierno de los bosques de Australia, el imperio atiza fuego terrible, poniendo al mundo al borde de la guerra.

Aunque los siniestros en esa nación-continente son parte natural del ciclo climático, la magnitud y el temprano inicio de los que ahora devoran el territorio australiano, conllevan a pensar a su relación directa con el cambio climático.

