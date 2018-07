Reitera presidente cubano prioridad del turismo para el desarrollo

La Habana, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel reiteró la prioridad del turismo para el desarrollo de Cuba, al haberse convertido esta en una de las actividades que más ingresos genera a nuestra economía.

En la reunión de la comisión gubernamental de estímulo y aseguramiento a esa industria, el Jefe de Estado calificó de impresionante el avance alcanzado desde la década del 90 del pasado siglo, cuando apenas existían 18 mil habitaciones.

Díaz-Canel agregó que hoy el destino turístico de Cuba es apreciado por el confort de sus hoteles, sus paisajes y la seguridad ciudadana, pero hay que seguir trabajando en que la producción nacional reduzca costos.

Tenemos que desarrollar aún más la agricultura, la energía renovable y las nuevas tecnologías, y con ese fin, cada organismo tiene que replantearse su relación con la llamada industria sin chimeneas, subrayó.

En la reunión de la comisión gubernamental de estímulo y aseguramiento al turismo, el presidente Miguel Díaz-Canel señaló que ahora tenemos abierto un camino de desarrollo y perspectivas con el que no contábamos en los difíciles años del Período Especial.

En ese encuentro, el ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez, dijo que se recuperaron los cultivos protegidos e invirtieron en las minindustrias, pero persisten insatisfacciones con los cítricos -deteriorados por las plagas- y es necesario importar la naranja y la toronja.

A su vez calificó de exitoso el vínculo directo entre productores agropecuarios y hoteles, que incrementa la entrega de productos frescos, tanto agrícolas como procesados.

También señaló progresos el titular del Transporte, Adel Yzquierdo, en lo tocante a la disminución del tiempo de espera en terminales aéreas, mejor climatización, servicio de aduana y la manipulación de equipajes.

Sobre las construcciones de nuevos hoteles en Varadero, Holguín, Trinidad y Santiago de Cuba, el ministro del ramo, René Mesa, resaltó que avanzan según lo previsto.

Salvador Pardo, ministro de Industria, dijo que se instala y da mantenimiento a calentadores solares, ascensores, sistemas de seguridad y climatización; en tanto el de Energía y Minas, Alfredo López, aseguró que aumenta la eficiencia energética al sustituir equipos de alto consumo.

Jorge Luis Perdomo, viceministro primero de Comunicaciones, detalló que más de 300 hoteles tienen wifi en sus áreas comunes y se han concretado acuerdos con operadores extranjeros para brindar servicio de roaming.

También se revisó el desarrollo hidráulico en la reunión gubernamental de estímulo al turismo, donde la presidenta de Recursos Hidráulicos, Inés María Chapman, acotó que se rehabilitan tuberías de las bases de campismo del litoral norte de la capital.

