Reitera Díaz-Canel importancia de defender los estudios Abdala

Hasta la casona de la calle 32 en Miramar, La Habana, donde radican los Estudios de Grabaciones Abdala, llegó este sábado el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Al recorrer las diferentes locaciones, acompañado por la Gerente general de Producciones Abdala, Mabel Muñiz, Díaz-Canel se interesó por la situación actual de la instalación, donde hoy están paralizadas las actividades de grabación, debido a que a finales de mayo colapsó el sistema de climatización.

Allí constató que no funcionan en la actualidad dos estudios de grabaciones, la sala de masterización, el estudio de ensayo, ni la sala de restauración.

En esas circunstancias habilitaron un local temporal donde el Presidente conoció y elogió el trabajo que se realiza de restauración y digitalización del patrimonio sonoro del país, con la colaboración de otras instituciones.

En pos de preservar el patrimonio cultural cubano

Durante la visita del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a los Estudios de Grabaciones Abdala indagó y preguntó cada detalle asociado al proceso inversionista, que permitirá la recuperación de los servicios en esa instalación

Al destacar la importancia de esos Estudios llamó a defenderlos y preservarlos por el significado que tuvieron desde su fundación para extender y preservar el patrimonio cultural cubano

Díaz-Canel señaló que de acuerdo con la opinión de muchas personas este es el mejor centro de su tipo en Cuba, por lo que hay que ver cómo lo hacemos sostenible, para que no colapse más, por eso hay que reparar y dedicar financiamiento a su mantenimiento, puntualizó

Para solucionar las dificultades ocasionadas por la falta de climatización en los Estudios de Grabaciones Abdala, se conoció que la inversión ya está aprobada, los equipos llegarán próximamente. (Reportó: Angélica Paredes)

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.