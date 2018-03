Regresó a Cuba presidente Raúl Castro

La Habana, Cuba.- El presidente cubano Raúl Castro regresó este martes a La Habana, luego de participar en la XV Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.

A su llegada, el General de Ejército fue recibido por el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura; y el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Durante su discurso en la cumbre, Raúl proclamó el invariable respaldo a la Revolución bolivariana y a la unión cívico-militar de su pueblo, conducida por su presidente Nicolás Maduro.

El ALBA-TCP es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe que pone énfasis en la solidaridad, la justicia y la cooperación.

