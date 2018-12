Reforma constitucional centrará hoy debates de parlamentarios cubanos

Los diputados cubanos centrarán hoy la agenda de discusión en el análisis del proyecto de reforma constitucional y las modificaciones que se le incorporaron luego de la consulta popular.

En la primera jornada de trabajo de la segunda sesión ordinaria de la IX Legislatura, los parlamentarios conocieron de la modificación de alrededor del 60 por ciento del articulado, según informó Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado.

El miembro de la Comisión para la reforma constitucional dijo que 3 artículos se eliminan, se adicionan 5y el resto se mantiene sin ningún tipo de cambio.

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este viernes la ley del presupuesto del estado y el Plan de la Economía para el año venidero, en el que se prevé un discreto crecimiento del Producto interno Bruto debido a las tensiones financieras que afronta el país.

