Recuerdan a Vilma Espín en aniversario de su desaparición física

Santiago de Cuba. – Una ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba fue depositada en el Mausoleo del Segundo Frente, donde reposan las cenizas de la heroína Vilma Espín, al cumplirse este 18 de junio el aniversario once de su desaparición física.

La ceremonia de recordación fue presidida por los miembros del Comité Central, Lázaro Expósito, primer secretario del Partido en el territorio, y Beatriz Johnson, vicepresidenta del Consejo de Estado y presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Santiago de Cuba.

Yuleisis Vega, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia resaltó la figura de Vilma como mujer excepcional que dejó un legado para las presentes y futuras generaciones.

Asistieron a la ceremonia una representación del pueblo de Mayarí Arriba que en peregrinación acudió a ese sitio histórico de la Patria.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.