Recuerdan nacimiento del Comandante Juan Almeida Bosque

Santiago de Cuba. – Pobladores de la serranía del municipio Tercer Frente, asistieron hoy a la ceremonia de recordación del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, al cumplirse este 17 de febrero, el aniversario 93 de su nacimiento.

Ofrendas florales a nombre del General de Ejército Raúl Castro y del pueblo de Cuba, fueron colocadas junto a la tumba de Almeida, en el Mausoleo erigido a los Héroes y Mártires del Tercer Frente Oriental, Doctor Mario Muñoz.

La actividad de recordación al fundador de esa columna guerrillera, fue presidida por las autoridades del Partido y Gobierno del municipio Tercer Frente, combatientes de la Revolución, y representantes del pueblo de esa serranía santiaguera.

El Comandante Juan Almeida Bosque, recibió múltiples condecoraciones por sus aportes a la causa revolucionaria, entre ellas el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba.

