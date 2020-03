Recuerdan en Cuba legado de Hugo Chávez

La Habana, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el canciller Bruno Rodríguez recordaron hoy el legado del líder bolivariano, Hugo Chávez, a siete años de su fallecimiento.

El mandatario compartió en Twitter un artículo del diario local Juventud Rebelde sobre el Comandante venezolano y el proceso revolucionario que impulsó en su país desde que asumió la presidencia en 1999, hasta su muerte en 2013,

Por su parte, el titular de Relaciones Exteriores escribió en la misma red social que Chávez vive en el pueblo venezolano que defiende a diario su soberanía, en su Revolución y en aquellos luchadores por un mundo más justo.

Su influencia traspasó las fronteras con el propósito de los próceres independentistas de una Latinoamérica unida y para ello fomentó la creación de mecanismos de integración regional como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

