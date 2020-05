Recuerdan excarcelación de Fidel y demás moncadistas, en el Aniversario 65

Nueva Gerona, Cuba. La condición 65 aniversario y la réplica de Presidio Modelo se entregaron hoy a un grupo de organizaciones pineras destacadas en ocasión de la efemérides por el 15 de mayo, salida victoriosa de Fidel y el resto de los Moncadistas del reclusorio para hombres de Isla de Pinos.

Recibieron los estímulos la Dirección Municipal de Salud Pública, la Unión de Jóvenes Comunistas, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerito del Interior, las organizaciones de masa y una treintena de entidades que aportan a la vitalidad de la economía.

En la escalinata, del hoy Monumento Nacional, Zunilda García Garcés, presidenta del Consejo de Defensa Municipal en la Isla de la Juventud, destacó que nos convocan a proteger las conquistas el patriotismo de José Martí, la valentía de Antonio Maceo, el internacionalismo del Che y la fidelidad de Jesús Montané.

Enfatizó la Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido que también está presente la vocación de justicia social de la generación del centenario que expulsó al tirano e instauró una Revolución que batalla por la salud del pueblo.

Ante los presentes, recordó cómo se conformó desde Presidio Modelo la Historia me Absolverá, la preparación ideológica de los combatientes para continuar la lucha y rechazó el cruel bloqueo de los Estados Unidos a Cuba.

En el acto por el aniversario 65 de la excarcelación de los Moncadistas, se ratificó que el pueblo cubano resistirá y vencerá batallas como la sanitaria contra la nueva pandemia y que ante las limitaciones que impone la injusta política imperial las nuevas generaciones se suman al combate, combate que seguirá acompañado de las ideas de Fidel.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.