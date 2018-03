Recorrió presidente cubano zonas del II Frente (+Fotos)

Santiago de Cuba, Cuba.- Luego de ejercer su derecho al voto, en el Segundo Frente, el General de Ejército Raúl Castro Ruz recorrió lugares de interés económico y social de ese territorio santiaguero.

Raúl visitó el conjunto de obras reabiertas a propósito del aniversario 60 de la creación del Segundo Frente Frank País, el 11 de marzo de 1958.

En todos los sitios adonde acudió el General de Ejército se interesó por las rutinas productivas, el equipamiento y la labor de los trabajadores de la panadería- dulcería Los Pinares, complejo gastronómico Sierra Cristal, la oficina del campismo popular en ese municipio santiaguero y la tienda Las Palmeras.

En otro momento de su recorrido, durante el cual fue saludado por los pobladores del Segundo Frente, Raúl compartió en el cine teatro Los Andes, con los niños de la Compañía de Teatro Infantil La Colmenita.

Finalmente el presidente cubano rindió honores a los combatientes caídos en el Mausoleo del II Frente Oriental Frank País.

Fotos Estudio Revolución

