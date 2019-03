Recorren Mayabeque autoridades del país (+Fotos)

Por: Yaxniel Quering Rodríguez

La vicepresidenta del Consejo de Estado y Ministros Inés María Chapman constató el desarrollo de proyectos de impacto social para los habitantes de Mayabeque durante una visita gubernamental.

En el surgidero de Batabanó, se interesó por la ampliación y el mantenimiento de la Agencia Viajero de embarque hacia la Isla de la Juventud, así como el proyecto de reconstrucción total del puerto.

También recorrió las zonas bajas del surgidero, donde intercambió con los pobladores sobre el drenaje de las zanjas, y otras problemáticas como la limpieza de las calles, y la prestación de los servicios a las cuales indicó darle una respuesta rápida

Otros territorios visitados fueron Güines y Santa Cruz del Norte en los cuales supervisó la terminación de la conductora, el estado de la estación de bombeo y en el último las acciones para mejorar el abasto de agua en los campismos del litoral.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.