Recorre Viceprimer Ministro unidades de producción en Aguada de Pasajeros

Aguada de Pasajeros, Cienfuegos. – En la visita gubernamental a Cienfuegos, encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia, chequeó en Aguada de Pasajeros los resultados cañeros en unidades y el central Antonio Sánchez.

También recorrió áreas de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Vietnam Heroico, una de las mejores del país en los rendimientos agrícolas, donde intercambió sobre la calidad del corte, las pérdidas por hectáreas y la atención al hombre.

Tapia Fonseca se interesó en Aguada de Pasajeros en cómo incrementar las áreas productivas de granos, viandas, hortalizas, y el módulo pecuario con destino a la economía y la canasta básica de los productores y familiares.

En la Cooperativa de Producción Agropecuaria 21 de Septiembre, destacó la necesidad de mejorar los rendimientos cañeros, agilizar la rehabilitación de los campos y crecer en el autoconsumo.

