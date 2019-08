Recorre Valdés Mesa objetivos económicos recuperados tras paso del tornado (+Fotos)

La Habana, Cuba. – El Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, corroboró la exitosa recuperación de importantes objetivos económicos capitalinos severamente dañados por el paso del tornado de enero último por La Habana.

Durante el recorrido, el dirigente se interesó por las afectaciones a la producción y los tiempos que esta fue detenida, y también sobre las posibilidades de cada empresa para cumplir los planes previstos para el año.

En la planta de Hormigón Machaco Ameijeiras, golpeada por el paso del tornado, Valdés Mesa recordó que el país lleva a cabo un esfuerzo constructivo, que debe ser respaldado por producciones de diverso tipo, y que en fábricas como esa descansa la estabilidad de esos programas.

Recorrió, también, las instalaciones de la Empresa Comercializadora y Conformadora de Carpintería Metálica y PVC, Gepalsi, donde se reanudó la producción en varios talleres.

