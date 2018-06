Recorre Salvador Valdés centros laborales de Santiago de Cuba

El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y Ministros Salvador Valdés Mesa inició este miércoles un recorrido por centros de interés económico de la provincia Santiago de Cuba.

En los astilleros DAMEX el miembro del Buró Político se interesó por el cumplimiento del plan el suministro de los materiales y el salario de los trabajadores. Además de la marcha de la construcción y reparaciones navales que incluye en estos momentos el ferry Rio Júcaro que da servicio a la población de Batabanó a Nueva Gerona.

También visitó el puerto Guillermo Moncada donde constató la situación de sus instalaciones la marcha del plan anual de mercancías y la atención a sus trabajadores.

En su programa de visita Salvador Valdés recorrerá el cementerio Santa Ifigenia la fábrica de helados y de conservas de frutas y vegetales Ponupo en la Maya y la construcción de almacenes en el municipio San Luis.

