Recorre Roberto Morales unidades de Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. – El viceprimer ministro de la República de Cuba, Roberto Morales Ojeda, intercambió con alumnos y maestros del Centro Mixto de la comunidad del central azucarero 5 de Septiembre, en Rodas, Cienfuegos.

Durante el encuentro enfatizó en la necesidad de formar el capital humano encargado de continuar las labores de la zafra y explorar en los recursos informáticos para la preparación de los futuros egresados.

Los pobladores del lugar manifestaron su preocupación porque permanezcan los medicamentos de la Tarjeta Controlada, por lo cual Morales Ojeda indicó que no se indiquen fármacos por complacencia debido a las limitaciones existentes.

Además, visitó un consultorio del médico y la enfermera de la familia en Rodas, Cienfuegos, con un horario de 24 horas, donde priorizan la atención de urgencia por su cercanía a la Autopista Nacional.

