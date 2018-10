Recorre Presidente Cubano áreas afectadas por el Huracán Michael en Pinar del Río

El presidente de los consejos de Estado y de Ministros de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó áreas de tabaco, en la comunidad El Vizcaíno en el municipio de Pinar del Río, donde se interesó por las afectaciones al cultivo provocadas por el Huracán Michael. Allí, conversó con varios vecinos y se interesó por las labores de recuperación.

Díaz-Canel inició su visita por áreas de la agricultura, principalmente las destinadas a la siembra de posturas de tabaco, en las inmediaciones del municipio San Juan y Martínez.

El presidente cubano también evalúa el impacto del fenómeno meteorológico en el sector eléctrico donde más del 50 por ciento del territorio carece de este vital servicio, así como las afectaciones en la vivienda y otros sectores.

