Recorre Mercedes López Acea Taller Ferroviario de Caibarién (+Fotos)

La miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Lázara Mercedes López Acea, recorrió el Taller Ferroviario Mario Domínguez Regalado, de Caibarién, en Villa Clara.

Según dio a conocer el sitio web de la emisora de ese municipio, la dirigente partidista intercambió con obreros de esa entidad, que ostenta la condición de Vanguardia Nacional, e instó a trabajar con calidad la reparación de coches de pasajeros, convertido en su principal objeto social.

Durante el recorrido por el Taller Ferroviario Mario Domínguez Regalado, del municipio villaclareño de Caibarién, Lázara Mercedes López Acea, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, felicitó a ese colectivo vencedor de dificultades, y con una larga tradición ferroviaria.

López Acea estuvo acompañada por autoridades del Partido en esa provincia, así como del municipio caibarienense.

