Recorre Mercedes López Acea colectivos de Granma (+Fotos)

La Miembro del Buró Político, Mercedes López Acea, sostuvo este jueves encuentros con trabajadores y directivos de las bases de Ómnibus Escolares y Nacionales de Granma, y de unidades del comercio y la gastronomía en Bayamo.

En esos colectivos, López Acea, orientó cuidar y usar con eficiencia los ómnibus de traslado de pasajeros y estudiantes, ofrecer servicios de calidad, y cumplir los mantenimientos para garantizarle más vida útil a los medios automotores.

Durante su estancia en Bayamo, y acompañada de Federico Hernández, primer secretario del Partido en Granma, y de otros dirigentes, Mercedes López Acea, estuvo en instalaciones del emblemático Pase General García de la tierra natal del Padre de la Patria.

La integrante del Buró Político, conversó con trabajadores y clientes de los Palacios, donde se elaboran y comercializan panes y dulces, así como en la Casa del Queso.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.