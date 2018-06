Recorre Díaz-Canel objetivos socio económicos en Granma

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bérmudez, calificó de muy estimulante los resultados y perspectivas inmediatas de la producción de arroz en Granma, que aporta el 42 por ciento del volumen que logra la nación.

Díaz-Canel sostuvo un encuentro con directivos de la Cooperativa de Créditos y Servicios VIII Congreso, ubicada en el Municipio de Yara, y fue actualizado sobre el cultivo del cereal mediante información detallada que le ofreció Alexander Rojas, Delegado Provincial de la Agricultura.

El directivo explicó que este año el territorio aportará cerca de 50 mil toneladas de arroz, y trabaja para igualar su mayor producción alcanzada antes del Período Especial.

Ese territorio llegó a lograr más de 88 mil toneladas de arroz para el consumo, y centra ese cultivo en el sector campesino.

