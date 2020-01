Recorre Díaz-Canel empresa siderúrgica de La Habana

La Habana, Cuba.- El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recorrió la Empresa Metal Mecánica Varona, del municipio San Miguel del Padrón en La Habana, acompañado por las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio.

Según reporta el sitio de la Presidencia de la República en Twitter, el mandatario llegó a esa entidad para conocer sobre el comportamiento de las producciones que abarcan implementos para la zafra azucarera, la industria del pienso y plantas potabilizadoras de agua, las cuales permiten la sustitución de importaciones.

La Varona, como se le conoce a esa empresa, sustituye importaciones y aporta al desarrollo local en fábricas de conservas, paradas de ómnibus, muebles metálicos, piezas de repuesto de la industria alimenticia y envases de bolsas asépticas. Además desarrolla nuevos proyectos de producción para el Ministerio del Turismo, la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, la industria del carbón, la recuperación de puentes, así como de apoyo a obras sociales.

En 2019, la entidad del Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica cumplió 41 años de existencia y el presidente cubano pidió a los directivos que “piensen en todas las trabas que hoy enfrentan para desarrollar las producciones, para potenciar la empresa y en sus propuestas de soluciones”.

