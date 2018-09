Recordarán visita de Fidel Castro a Universidad cubana

La Universidad de La Habana acogerá una jornada para recordar la visita del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, a la Facultad de Matemática de esa institución, anunciaron los organizadores.

Del 14 de septiembre al 31 de octubre, la Sociedad Cubana de Matemática y Computación realizará varias actividades, entre ellas un conversatorio sobre la visita del Comandante en Jefe, precisó Luis Ramiro Piñeiro, presidente del Comité Organizador.

De acuerdo con Piñeiro, el académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba José Luis García Cuevas moderará el encuentro, previsto según el programa para el 23 de octubre.

El también presidente de la Sociedad Cubana de Matemática explicó que la jornada incluye actividades como los seminarios Matemática Viva, para reconocer los patrones de generación de imágenes y divulgar la labor de la matemática como profesión.

