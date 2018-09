Reconocimiento a la lucha de Fidel contra las armas atómicas

El presidente Miguel Díaz Canel dijo que para Cuba la convocatoria anual a la desnuclearización mundial representa un justo tributo a la memoria de Fidel, luchador incansable a favor del desarme atómico.

Consideramos un deber insoslayable sumarnos a la conmemoración cada 26 de septiembre del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, aseguró al intervenir en una reunión de alto nivel sobre ese tema de la Asamblea General de la ONU.

Díaz Canel alertó que a 73 años de los bombardeos contra Hiroshima y Nagasaki, la Humanidad continúa amenazada por aproximadamente 14 mil 400 armas nucleares, de las que casi dos mil se mantienen en alerta operacional.

Señaló que es motivo de regocijo para América Latina y el Caribe haber sido la primera área densamente poblada en el mundo que se declaró Zona Libre de Armas Nucleares.

En la sesión de alto nivel de la Asamblea General en ocasión del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, el presidente Díaz Canel rechazó la decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo Nuclear con Irán.

dijo antes de defender el derecho al uso pacífico de la energía nuclear.

Al cerrar su intervención en la reunión de alto nivel de la ONU, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros compartió un fragmento del discurso del Primer Secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro, durante la Cumbre Río + 20.

Dejemos las justificaciones y egoísmos y busquemos soluciones. Esta vez todos, absolutamente todos, pagaremos las consecuencias. Cese el despojo, cese la guerra.

El Secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, llamó a renovar el compromiso con la desnuclearización y a reanudar un diálogo al respecto para lograr un mundo libre de esos peligrosos artefactos.

Al intervenir en la reunión de alto nivel para conmemorar y promover el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, el titular de la ONU alertó sobre la amenaza que representan esos dispositivos para la seguridad humana.

La presidenta de la Asamblea General en el septuagésimo tercer período de sesiones, María Fernanda Espinosa, reafirmó que lograr un mundo libre de armas nucleares es una aspiración universal y un interés de todos.

Señaló que ojalá reuniones como esas les permitan intercambiar puntos de vista hacia ese objetivo, y a renglón seguido recordó que hoy se acumulan 14 mil 400 armas nucleares en todo el planeta.

