Reconocen solución en Cienfuegos a viviendas afectadas por huracán Irma

Cienfuegos, Cuba. – El General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, reconoció los avances de Cienfuegos en remediar las afectaciones provocadas a las viviendas por el paso del huracán Irma, en septiembre del pasado año.

Durante un recorrido por ese territorio, el también jefe de la Región Estratégica Militar del centro del país, conoció que de los más de 2 mil hogares dañados, ya el 98 por ciento recibieron respuesta y solución.

En presencia de Lidia Esther Brunet, primera secretaria del Partido en Cienfuegos, Quintas Solá recibió una información detallada de los esfuerzos y alternativas empleadas para avanzar, pese a las dificultades con áridos y elementos de carpintería.

Reynaldo Gómez, vicepresidente del Gobierno al frente de la tarea, comentó que ya concluyeron los arreglos de las casas con daños parciales de techo, los totales de cubierta y los derrumbes parciales.

(Visited 1 times, 18 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.