Reconocen a profesionales de la prensa con Premios Nacionales

La Habana, Cuba.- Con la presencia del Primer Vicepresidente Cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se realizó en el capitalino Memorial José Martí la ceremonia de entrega de los premios nacionales de Periodismo José Martí, por la obra de la vida, y Juan Gualberto Gómez, por la obra del año.

La actividad se desarrolló en el contexto de la Jornada por el Día de la Prensa Cubana. El acto contó con la actuación del grupo Frasis.

Los 7 profesionales de la prensa cubana galardonados con el Premio Nacional de Periodismo José Martí, por la obra de la vida son: Francisco Blanco Ávila; Manuel Guerrero Torres; Magalys García Moré; José Aurelio Paz Jiménez; Elson Concepción Pérez; Tomás Oliveros Estrada y Ciro Bianchi Ross.

