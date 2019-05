Reconocen liderazgo de Fidel por la paz mundial

Los delegados al Seminario Internacional por la Paz y la Abolición de las Bases Militares Extranjeras profesaron amor, respeto y lealtad a Fidel, ante el monolito que guarda sus restos en el cementerio Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba.

Al depositar cada asistente una rosa roja ante la piedra granitoide con forma de grano de maíz y procedente de la Sierra Maestra, los participantes demostraron gratitud al eterno Comandante de las causas justas, como lo calificó en declaraciones a Radio Reloj el palestino Ismail Salem.

El miembro del Comité Internacional Paz, Justicia y dignidad de los Pueblos agregó que le rinde homenaje a Fidel porque todos los militantes pacifistas deben defender a Cuba y su Revolución.

Como parte del Seminario de Paz, los delegados visitan esta tarde Caimanera para exigir la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval yanqui.

