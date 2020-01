Reconocen en Francia compromiso social del gobierno cubano

Paris, Francia.- La asociación Cuba Cooperación Francia reconoció hoy el compromiso del gobierno de la Mayor de las Antillas con la educación, la salud y otros sectores sociales, en medio del impacto del recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

El presupuesto de la Isla para este año mantiene su orientación prioritariamente social, destacó en su publicación digital semanal la entidad, fundada en 1995 para promover los vínculos de amistad y solidaridad con nuestro país.

Subrayó que una vez más se confirma la prioridad otorgada por el Estado cubano a los sectores esenciales para la población, que son la salud y la educación, de acceso totalmente gratuito.

De acuerdo con CubaCoop, debe resaltarse ese compromiso, porque se materializa pese a la continuidad de los efectos del bloqueo de Estados Unidos, una medida unilateral y extraterritorial.

