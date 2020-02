Reconocen a trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios

Santa Clara, Cuba. – Betsy Díaz, ministra de Comercio Interior, destacó la labor de los trabajadores del Sindicato Nacional de Comercio, la Gastronomía y los Servicios, en ocasión de celebrar el día del sector este 4 de Febrero, y especialmente a los de Villa Clara, provincia ganadora del acto central por la efeméride.

La titular asistió a la actividad efectuada en el Complejo Recreativo La Minerva, ocasión en la que Pedro Víctor Simón, máximo dirigente sindical del gremio, entregó la distinción Fernando Chenard Piña a varios afiliados.

Durante el acto central en Villa Clara por el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, Digna Morales, directora del Grupo Empresarial de Comercio, y Linet Pérez, secretaria general de ese sindicato, recibieron el diploma que los acredita como ganadores de la emulación nacional por quinta ocasión.

Asistieron a la ceremonia, Yudí Rodríguez y Alberto López, primera secretaria del Partido y Gobernador de ese territorio central, respectivamente.

Con la realización de eventos de técnicas comerciales y el reconocimiento a obreros destacados, Ciego de Ávila celebra el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios.

Como es tradicional, los obreros del sector recorrieron hoy las calles y en el parque José Martí, un grupo de compañeros recibió la Medalla Fernando Chenar Piña por su consagración a las unidades por más de 20 años.

El municipio de Florencia fue la sede del acto provincial por la efeméride, como reconocimiento a los avances económicos y sindicales, a pesar de las bajas ofertas que provoca actualmente el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

Ciego de Ávila celebra el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios con la reanimación de varias unidades y la reapertura de otras ante el reto de incrementar la circulación mercantil minorista.

