Reconocen a periodistas destacados con la Distinción Félix Elmuza

La Habana, Cuba.- Entregan la Distinción Félix Elmuza, máxima condecoración que otorga la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), a periodistas destacados.

La actividad forma parte de la jornada por el Día de la Prensa Cubana. Estuvieron presentes en la ceremonia Yoel Suarez, jefe del departamento ideológico del Comité Central del Partido, Aixa Hevia, vicepresidenta primera de la Upec, así como otras personalidades y directivos.

Diana de la Fortuna Lío Busquet habló en nombre de los periodistas cubanos condecorados.

(Visited 1 times, 16 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.