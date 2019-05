Reconocen a campesinos destacados

La Habana, Cuba. – Presidido por el Segundo Secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el Primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, se realizó en La Habana el acto nacional de imposición de condecoraciones a asociados, cuadros y trabajadores de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

La miembro del Buró Nacional de la organización, Yamila Sarduy, afirmó que los galardonados son genuinos representantes del campesinado cubano, herederos de Niceto, Sabino, Gabriel y Lino.

De forma especial reconoció a Abilio Carlos Piedra merecedor del Título de Héroe de la República de Cuba por su labor durante 40 años en la Cooperativa 17 de Mayo en Mayabeque.

En el acto, integrado en las actividades por el aniversario 60 de la Ley de Reforma Agraria se entregó también la Orden 17 de Mayo, la Medalla Romérico Cordero y la Bandera de Honor Niceto Pérez.

