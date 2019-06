Reconoce Ramiro Valdés a Empresa Geominera del Centro

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, hizo entrega de la bandera de Vanguardia Nacional al colectivo de la Empresa Geominera del Centro, de Villa Clara.

En el acto, Argelio Abad, director de esa entidad, destacó el sobrecumplimiento de los planes productivos de todas sus unidades, las que ingresaron 50 millones de pesos en el 2018 por concepto de ventas.

Durante la entrega en Villa Clara de la bandera de Vanguardia Nacional a la Empresa Geominera del Centro, también la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía de esa provincia, recibió la condición de Colectivo Distinguido.

José Cabrera Cabrera, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas, destacó el compromiso que a partir de ahora contraen ambos colectivos, en función de aportar más a la economía cubana.



