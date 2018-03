Recibió Raúl Castro Ruz al líder partidista de Vietnam

La Habana, Cuba.- El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro, recibió en el Palacio de la Revolución, en La Habana, al Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, de visita oficial en Cuba.

Previo a la ceremonia oficial de bienvenida y las conversaciones oficiales, el líder partidista del país asiático rindió tributo a José Martí, en la base al Monumento dedicado al Apóstol de nuestra independencia.

De acuerdo con la agenda de su visita, más tarde condecorará a Raúl con la Orden de la Estrella de Oro, conferida a quienes hicieron cambios de impacto para la sociedad, seguridad y economía de Vietnam, así como a Jefes de Estado extranjeros que contribuyeron a las causas de esa nación.

La máxima condecoración que otorga el Gobierno vietnamita fue entregada al líder de la Revolución, Fidel Castro Ruz, en 1982.

