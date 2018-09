Recibió Raúl al presidente Miguel Díaz-Canel

El primer secretario del Comité Central del Partido, general de ejército Raúl Castro Ruz, recibió en el aeropuerto internacional José Martí al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien llegó este domingo a La Habana procedente de Nueva York.

Al pie de la escalerilla de la aeronave, Raúl dio un abrazo al mandatario cubano, quien participó en el período 73 de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas y cumplió otra intensa agenda colateral.

En la terminal aérea, también se encontraba presente el segundo secretario del Comité Central, José Ramón Machado Ventura.

Durante su visita a Nueva York, Díaz-Canel realizó varias intervenciones, así como se reunió con gobernantes de otras partes del mundo en la sede de la Organización de Naciones Unidas y con representantes de diversos sectores de la sociedad norteamenricana.

