Recibió Raúl al ministro de defensa nacional de Angola

La Habana, Cuba.- El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibió este jueves al Ministro de la Defensa Nacional de Angola, Fuerzas Armadas Revolucionarias , quien realiza una visita oficial Cuba.

Durante el fraternal encuentro destacaron las excelentes relaciones existentes entre los dos países, los vínculos históricos y de colaboración que unen a ambos pueblos, gobiernos y fuerzas armadas, así como la voluntad de fortalecerlas.

El Ministro de la Defensa Nacional de Angola estuvo acompañado por los tenientes generales Carlos Filomeno de Sousa Couceiro y Luis Manuel da Fonseca Sotto-Mayor Pizarro.

Por la parte cubana estuvieron presentes los generales de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y Álvaro López Miera Viceministro Primero de las FAR, y el General de Brigada Arnaldo Tamayo Méndez.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.