Recibió Raúl al Canciller ruso

La Habana, Cuba. – Concluido el acto de inauguración de la obra de restauración de la estatua de la República de Cuba en el Capitolio Nacional, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, conversó con el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, quien realizó una visita oficial a nuestro país.

Durante el cordial encuentro expresaron mutua satisfacción por el excelente estado de las relaciones ­bilaterales y coincidieron en la voluntad de trabajar por su continuo fortalecimiento. Asimismo, intercambiaron sobre temas de la agenda internacional.

Acompañaron al distinguido visitante, el embajador de la Federación de Rusia, Andrei A. Guskov, y el director del Departamento de América Latina de la Cancillería, Alexánder V. Shchetinin.

Por la parte cubana, estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

