Recibió Presidente de Cuba cartas credenciales de nuevos embajadores

La Habana, Cuba. – El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió en audiencia solemne, a nuevos embajadores acreditados en Cuba.

Ambos recibieron a su excelencia monseñor Giampero Gloder, nuncio apostólico de la Santa Sede, y a los excelentísimos señores Kamel Boughaba, embajador de la República Argelina Democrática y Popular; Árpád Dávid Deák, embajador de Hungría; así como a la de Mongolia.

También al embajador de la República Dominicana; al de la República Árabe Saharaui Democrática; al de la República de Singapur; al del Reino de Lesoto; y al de la República Federal Democrática de Nepal.

Los diplomáticos presentaron las cartas credenciales que los acreditan como embajadores de sus respectivos países en la República de Cuba y depositaron una ofrenda floral ante el monumento a José Martí.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.