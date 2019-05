Recibió Morales Ojeda a delegación de Corea Democrática

La Habana, Cuba. – Este miércoles, el vicepresidente cubano Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político, recibió a Ri Su Yong, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y miembro del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y a la delegación oficial que lo acompaña en su visita de trabajo a Cuba.

En el encuentro, que transcurrió en un ambiente fraternal, ambas partes abordaron temas de interés mutuo y ratificaron la disposición de continuar profundizando las históricas relaciones bilaterales.

Temas del ámbito internacional también fueron abordados por Morales Ojeda y Ri Su Yong, en presencia de otros altos dirigentes de las dos naciones.

El vicepresidente norcoreano arribó el martes a La Habana, como expresión de las excelentes relaciones existentes entre su país y Cuba, establecidas el 29 de agosto de 1960.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.