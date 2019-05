Recibió Machado Ventura a dirigente vietnamita

La Habana, Cuba. – El Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, recibió en la tarde de este lunes a Phan Dinh Trac, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de su Comisión de Asuntos Internos.

Durante el encuentro Machado destacó los históricos y especiales lazos de hermandad entre ambos partidos, gobiernos y pueblos. Asimismo, intercambió con el visitante acerca de la ofensiva restauradora del neoliberalismo que tiene lugar en América Latina y el Caribe, y los esfuerzos de nuestro Partido en fomentar la unidad, la lucha antimperialista y la solidaridad, en particular con la República Bolivariana de Venezuela.

El dirigente cubano se refirió a la política hostil del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba y la aplicación plena de la Ley Helms–Burton. Al respecto, Phan Dinh Trac ratificó la política invariable del Partido Comunista y del Estado de Vietnam de rechazo al bloqueo estadounidense, así como la voluntad de la alta dirección de su país de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y solidaridad con Cuba.

Acompañaron al distinguido visitante el embajador de la República Socialista de Vietnam en Cuba, Nguyen Trung Thanh, y otros miembros de su comitiva. Por la parte cubana estuvo presente el compañero Juan Carlos Marsán Aguilera, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

