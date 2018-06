Recibió Díaz-Canel las Cartas Credenciales de nuevos embajadores

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en audiencia solemne a nuevos embajadores.

Entre ellos se encontraban el Excelentísimo señor Antonhy Mwaniki Muchiri, embajador de la República de Kenya, al Excelentísimo señor Max José López Cornejo, de la República de Panamá, al Excelentísimo señor Eliseu Joaquim Machava, de la República de Mozambique.

También al Excelentísimo señor Fernando D´Oreyde Brito e Cunha Figueirinhas, embajador de la República Portuguesa, a la Excelentísima señora Anouphone Kittirath, embajadora de la República Democrática Popular Lao.

Además del Excelentísimo señor Boughaleb El Attar, embajador del Reino de Marruecos, al Excelentísimo señor Roman Hosták, de la República Eslovaca, a la Excelentísima señora Kathryn Phipps, de Jamaica y la Excelentísima señora Madheu Sethi, de la República de la India.

