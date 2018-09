Recibió Díaz-Canel las Cartas Credenciales de nuevos embajadores

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañado por el Canciller Bruno Rodríguez, recibió en audiencia solemne al Excelentísimo Señor, René Mauricio Hurtado, embajador de la República de Chile.

Asimismo, el presidente cubano recibió al Excelentísimo Señor Javier Esteban Figueroa, embajador de la República Argentina; al Excelentísimo Señor Patrice Paoli, embajador de la República Francesa; y a la Excelentísima Señora Jehanne Roccas, embajadora del Reino de Bélgica.

También Díaz-Canel le dio la bienvenida al embajador de Malasia y al embajador de Nueva Zelandia, quienes presentaron las Cartas Credenciales que los acreditan como Embajadores de sus países en la República de Cuba.

Al concluir cada ceremonia, los jefes de misión depositaron una ofrenda floral ante el Monumento a José Martí, en la Plaza de la Revolución.

(Visited 1 times, 28 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.