Recibió Díaz-Canel al vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este jueves al compañero Ri Su Yong, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y miembro del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país.

Durante el cordial encuentro ambas partes dialogaron sobre el excelente estado de las relaciones bilaterales y los tradicionales lazos de amistad que nos unen.

El Presidente cubano agradeció la hospitalidad recibida en su visita oficial el pasado año a la República Popular Democrática de Corea y rememoró con satisfacción el intercambio sostenido con Kim Jong Un, presidente del Comité de Estado y del Partido del Trabajo de Corea.

