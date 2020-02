Recibió Díaz-Canel al Vicepresidente de Uganda

La Habana, Cuba. – El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este martes al vicepresidente de la República de Uganda, excelentísimo señor Edward Kiwanuka Ssekandi, quien realiza una visita oficial a nuestro país.

En un ambiente de cordialidad, ambas partes dialogaron sobre las históricas relaciones de amistad entre los pueblos de Cuba y Uganda; y reiteraron la voluntad mutua de continuar impulsando los vínculos políticos, de solidaridad y cooperación.

Acompañaron al distinguido visitante, el excelentísimo señor Henry Oryem Okello, ministro de Estado para Asuntos Exteriores, y el señor Lutaaya Kivumbi, asistente Ejecutivo del Vicepresidente.

Por la parte cubana participaron el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, y el director general de Asuntos Bilaterales del MINREX, Emilio Lozada García.

