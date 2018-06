Recibió Díaz – Canel al presidente de la India (+Fotos)

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió este viernes al dignatario de la India, Ram Nath Kovind, quien realizó una visita oficial a la Isla.

Los mandatarios expresaron satisfacción por el buen estado de los nexos, reflejo de los vínculos amistosos; y coincidieron en seguir fortaleciéndolos en lo económico-comercial, inversión, ciencia, tecnología y energías renovables.

Acompañaron al visitante Vishnu Deo Sai, ministro de Estado del Ministerio del Acero, y Dinesh Kashyap y Nityanand RaiI, miembros de la Cámara Baja del Parlamento; Preeti Saran, Secretaria para Asuntos del Este de la Cancillería, y Madhu Sethi, embajadora designada en Cuba.

Por Cuba participaron el canciller Bruno Rodríguez; el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca; el vicecanciller Rogelio Sierra, y el embajador en la India, Oscar Martínez.

En presencia del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y su homólogo de la India, Ram Nath Kovind, ambos países rubricaron dos Memorandos de Entendimiento para ampliar la cooperación en los sectores de la biotecnología y los sistemas tradicionales de la medicina y homeopatía.

En el contexto de la visita del mandatario, se firmó además una Carta de Intención entre el grupo empresarial Biocubafarma, el Consejo de Apoyo para la Investigación Biotecnológica y el Instituto Kalam de Tecnologías de la Salud de la India.

También este viernes, el dignatario del país asiático rindió honores a nuestro Héroe Nacional, José Martí, en la Plaza de la Revolución homónima, en La Habana.

Al colocar la ofrenda floral al Apóstol, Kovind estuvo acompañado por el Vicetitular de Relaciones Exteriores de la Isla, Rogelio Sierra.

Como parte de su intensa agenda en nuestro país, el presidente de la India, Ram Nath Kovind, impartió una conferencia magistral en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, disertación en la que puso énfasis en los esfuerzos de su nación para fomentar la cooperación Sur-Sur, y la importancia concedida a ese mecanismo por el Comandante en Jefe, Fidel Castro.

Destacó el quehacer del líder histórico de la Revolución en la arena internacional, siempre en defensa de los países menos desarrollados, y como batallador por su unidad e integración.

El Jefe de Estado indio recorrió además el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y manifestó la excelente impresión que le causa la industria biotecnológica cubana.

También, durante su visita a la Isla, rindió tributo a MAHATMA GHANDI, importante personalidad de la independencia de su país.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.