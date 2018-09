Recibió Díaz-Canel al Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este jueves al senador republicno por Tennessee, Robert Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, quien se encuentra de visita en Cuba acompañado por dos de sus asistentes legislativos.

Durante el encuentro, intercambiaron sobre el estado de las relaciones bilaterales entre ambos países y acerca de temas de interés común.

Participó también la encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, señora Mara Tekach.

Por la parte cubana estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla, y el director general de Estados Unidos de la Cancillería, Carlos Fernández de Cossío.

