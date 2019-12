Recibió Díaz-Canel al presidente de Banco Centroamericano

La Habana, Cuba.- El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió este jueves al excelentísimo señor Dante Mossi Reyes, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Mossi Reyes se encuentra en nuestro país con motivo de la Mesa de Diálogo para la Financiación de Proyectos de Desarrollo en Cuba, que sesionó durante dos días en La Habana.

En un ambiente amistoso, se coincidió en destacar las excelentes relaciones que existen con el Banco Centroamericano de Integración Económica, del cual Cuba es socio extrarregional, y la voluntad de continuar profundizándolas.

El Presidente Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica aseguró que se ha trabajado con el Gobierno de Cuba con el objetivo de formular una Estrategia de país que sirva de guía, con el fin de identificar las prioridades de desarrollo y alineamiento con la estrategia quinquenal de su entidad.

