Recibió Díaz-Canel al copresidente de la Iniciativa Cuba

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este martes a Lord David Triesman, copresidente de la Iniciativa Cuba, quien visita La Habana al frente de una amplia delegación de hombres de negocios del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

En el encuentro se cons­tató el buen estado de las relaciones económicas bilaterales y el compromiso de la Iniciativa Cuba de continuar trabajando en el fortalecimiento de las mismas.

La visita representa la concreción del relanzamiento de la Iniciativa Cuba, en correspondencia con la voluntad manifestada por ambas partes durante la estancia del presidente Díaz-Canel en Londres, en noviembre de 2018.

Este es un mecanismo bilateral para fomentar las relaciones económicas, comerciales y de cooperación entre la Mayor de las Antillas y el Reino Unido.

