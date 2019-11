Recibió Díaz-Canel a líderes religiosos

La Habana, Cuba. – El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió a Rudelmar Bueno de Faria y a James Winkler, secretarios generales de la Alianza Conjunta de las Iglesias y del Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo de los Estados Unidos, junto al teólogo brasileño Frei Betto, Antonio Santana Hernández y Joel Ortega Dopico, presidente y secretario ejecutivo del Consejo de Iglesias de Cuba, respectivamente.

Durante el encuentro, que se desarrolló en un clima cordial y de respeto, se abordaron temas relacionados con la urgencia de la justicia climática y de género, así como la lucha contra los fundamentalismos religiosos, económicos, sociales y políticos, asuntos que han sido tratados en el evento que se realiza en nuestro país promovido por esas entidades religiosas.

En el diálogo estuvo presente Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

