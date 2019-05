Recibió Díaz-Canel a Iván Mélnikov

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este jueves en el Palacio de la Revolución a Iván Mélnikov, primer vicepresidente de la Duma Estatal y del Partido Comunista de la Federación de Rusia, quien se encuentra de visita en Cuba.

Durante el cordial encuentro, dialogaron sobre el excelente estado de las históricas relaciones que existen entre ambos gobiernos y pueblos, e intercambiaron acerca de varios temas de la agenda internacional.

El distinguido visitante estuvo acompañado por el diputado Dimitri Novikov, primer vicepresidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Duma Estatal y coordinador del Grupo Parlamentario de Amistad Rusia-Cuba, así como Andrei Guskov, embajador en la Isla.

Por la parte cubana participó Yolanda Ferrer Gómez, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de Poder Popular.

