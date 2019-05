Recibió Díaz-Canel a director de Organismo Internacional de Energía Atómica

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este viernes al Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), excelentísimo señor Yukiya Amano, quien se encuentra de visita oficial en Cuba.

Durante el cordial encuentro dialogaron sobre el excelente estado de las relaciones existentes entre ese Organismo Internacional y nuestro país, e intercambiaron acerca de la favorable ejecución de los pro¬yectos de cooperación y las potencialidades para su fortalecimiento.

Acompañaron al distinguido visitante Luis Longoria, director de Cooperación Técnica para América Latina y el Caribe del OIEA, y Edgard Pérez, asesor del Director General.

Por la parte cubana estuvieron presentes el canciller Bruno Rodríguez y la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez.

