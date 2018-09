Recibió Canciller cubano a Viceministra dominicana

El Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, recibió en la sede de la Cancillería, a Marjorie Espinosa, viceministra de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios de República Dominicana, quien participará en la X Ronda de Conversaciones Migratorias bilaterales.

De acuerdo con el portal digital CubaMinrex, durante el cordial encuentro, Rodríguez Parrilla y Espinosa intercambiaron sobre temas de interés común.

Acompañaron a la visitante, Joaquín Jerónimo, embajador dominicano en La Habana; Rafael Núñez y Francia Hernández, director de Extranjería en la Dirección General de Migración y jefa del Departamento de Investigaciones de la Policía respectivamente.

Por la parte cubana, estuvieron presentes Ernesto Soberón y Jorge Luis Mayo, director de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior y director de Centroamérica y Caribe respectivamente.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.